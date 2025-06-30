أمل العرب الأخير.. الهلال السعودي في مواجهة مصيرية أمام مانشستر سيتي.. سجل حافل للزعيم أمام الفرق الأوروبية

كأس العالم للأندية، يصطدم فريق الهلال السعودي ممثل العرب الوحيد في مباراة مصيرية بنظيره مانشستر سيتي صباح غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مباريات كأس العالم للأندية 2025.

ويعد الهلال الممثل الوحيد للعرب في دور الـ 16 للمونديال بعد خروج الأهلي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي من دور المجموعات.

وتُعد مواجهة الهلال المرتقبة أمام مانشستر سيتي هي الأولى في التاريخ بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث لم يسبق لهما أن تواجها من قبل.

الهلال السعودي يمتلك سجلًا حافلًا بعدة مواجهات قوية أمام الأندية الأوروبية، لعل أبرزها مواجهتان ضد ريال مدريد الإسباني، النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات الهلال السعودي أمام الأندية الأوروبية

سبق للهلال أن خاض 4 مواجهات ضد أندية أوروبية، حيث واجه ريال مدريد في مناسبتين، إضافة إلى مباراة أمام تشيلسي الإنجليزي، وأخرى أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

أولى مواجهات الهلال أمام الأندية الأوروبية جاءت أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، وانتهت بفوز الفريق اللندني بهدف نظيف.

ثاني المواجهات جاءت في نهائي كأس العالم للأندية 2023، حين واجه الهلال نظيره ريال مدريد الإسباني، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة 5-3 في مباراة مثيرة شهدت تسجيل الزعيم لثلاثة أهداف في شباك بطل أوروبا.

وتكررت مواجهة الفريقين مرة أخرى في النسخة الحالية من البطولة بنظامها الجديد، ولكن في دور المجموعات هذه المرة، حيث فرض الهلال التعادل على ريال مدريد بنتيجة 1-1 في مباراة أظهر فيها الزعيم شخصية قوية أمام العملاق الإسباني.

المواجهة الرابعة والأخيرة جاءت أسهل نسبيًا من سابقاتها، حيث واجه الهلال فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء شهد تألق عدد من نجوم الموج الأزرق.

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 غدا الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو القادم، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



أزمة قبل مباراة الهلال ومانشستر سيتي

وقبل المواجهة بين الهلال ومانشستر سيتي طفت أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.



مانشستر سيتي والهلال

ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات القادمة، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

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