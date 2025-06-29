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رياضة

مونديال الأندية، محمود عاشور حكما لـ VAR في لقاء إنتر ميلان وفلومينينسي

محمود عاشور الحكم
محمود عاشور الحكم الدولي، فيتو

مونديال الأندية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا تعيين الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو للقاء إنتر ميلان وفلومينينسي ضمن منافسات كأس العالم للأندية دور الـ١٦.

ظهور طبيعي توقعه الجميع بتواجد  محمود عاشور في هذه المرتبة لأنه قدم الكثير من الأداء المتميز والمردود الجيد  في هذه البطولة كأحد الحكام المتميزين في إدارة تقنية الفيديو.

 

الظهور السادس لعاشور في مونديال الأندية

ويعد هذا هو الظهور السادس  لـ محمود عاشور كأول حكم مصري يصل لهذه المرتبة واول حكم إفريقي وعربي يعد هذه المشاركة المتميزة في كأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

ومن المقرر إقامة اللقاء غدا الاثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد بنك أمريكا ضمن منافسات دور الـ١٦ من كأس العالم للأندية أمريكا.

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مونديال الأندية بييرلويجي كولينا محمود عاشور إنتر ميلان فلومينينسي كأس العالم للأندية

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