أعلن دافيدي فراتيسي، نجم وسط إنتر ميلان، موقفه عن باقي مشوار فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، بسبب الإصابة.

ولم يظهر فراتيسي في أي من مباريات الإنتر الثلاث بدور المجموعات، ليغيب بشكل كامل عن هذه المرحلة من البطولة.

وقبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور ثمن النهائي، أعلن اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا مغادرته الولايات المتحدة، عائدًا إلى مدينة ميلانو لمواصلة العلاج.

نجم إنتر ميلان يعلن عودته لإيطاليا قبل مباراة فلومينينسي

وكتب فراتيسي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "مرحبًا بالجميع، بالاتفاق مع النادي والجهاز الفني، سأعود إلى إيطاليا لإجراء مزيد من الفحوصات الدقيقة بسبب مشكلة أعاني منها منذ مباراة برشلونة. أراكم قريبًا، وفورزا إنتر دائمًا. كل التوفيق لزملائي في الفريق".

ويعود سبب الإصابة إلى مباراة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي خاضها اللاعب قبل عدة أسابيع، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة.

ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين على ملعب "بنك أمريكا".

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام فلومينينسي في مونديال الأندية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

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