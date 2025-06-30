مونديال الأندية، التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

كأس العالم للأندية، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين على ملعب "بنك أمريكا".

تشكيل الإنتر المتوقع ضد فلومينينسي

حراسة المرمى: يان سومر



خط الدفاع: ستيفان دي فري - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني



خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستجان أسلاني - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو



خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- فرانشيسكو بيو إسبوزيتو



تشكيل فلومينينسي المتوقع ضد الإنتر

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: اجناسيو دا سيلفا - تياجو سيلفا - خوان بابلو فريتس

خط الوسط: صموئيل كزافييه - فاكوندو برنال - ماتيوس مارتينيلي - جوستافو نوناتو - ريني

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي

تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام فلومينينسي في مونديال الأندية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

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