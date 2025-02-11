الثلاثاء 11 فبراير 2025
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إعادة تخطيط 5 مناطق بالجيزة ووقف إصدار تراخيص البناء بها

محافظ الجيزة عادل
محافظ الجيزة عادل النجار، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34، الصادر اليوم في 11 فبراير 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1858 لسنة 2025، بشأن إعادة تخطيط 5 مناطق بمحافظة الجيزة ووقف إصدار التراخيص بها.  

وينص قرار محافظ الجيزة في مادته الأولى على "إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش- مركز كرداسة بمس احة 103٫07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."

والمادة الثانية للقرار على "إعلان المناطق التالية (عزيز عزت- حكر توكل- ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانً منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة فى هذا الشأن."

ويتعين على الجهة الإدارية الواقع فى دائرتهما المناطق المنوه عنها بالقرار وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق المذكورة طبقًا لنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

 

 


 

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