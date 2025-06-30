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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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تنسيق الثانوى العام بالقاهرة، اعتمد الدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ليكون بحد أدنى ٢٣٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ ٤٠ درجة.

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وأكدت سماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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