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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني ( صناعي، تجاري، فندقي، زراعي) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 


محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٠ درجة


وقبل قليل، اعتمد محافظ القاهرة  تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ليكون بحد أدنى ٢٣٠ درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام ب ٤٠ درجة.

 

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

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وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
 

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