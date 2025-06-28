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محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني غدًا

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو

يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا الأحد، تنسيق القبول في الثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد غدا الأحد  الموافق ٢٩ يونيو الجاري.

تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للاطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية لـ المدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.

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