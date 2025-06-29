تنسيق الجامعات 2025، موعد تسجيل طلاب الدبلومات لأداء امتحانات الالتحاق بالكليات

تنسيق الجامعات 2025، انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء امتحانات الشهادة النهائية 2025، وبدأوا الآن التفكير في مستقبلهم الدراسي والاستعداد له، واختيار الكلية المناسبة.

ويتم قبول طلاب الدبلومات الفنية، والمعاهد المتوسطة بالجامعات وفق آلية معينة، حيث يتم تخصيص نسبة 10% فقط لهم، كما حدد المجلس الاعلى للجامعات حد أدني لقبولهم ببعض الكليات.

ويبلغ الحد الأدنى لقبول طلاب الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية 75%، بينما يبلغ الحد الأدنى لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات 70%.

موعد فتح باب التسجيل لأداء امتحانات الدبلومات الفنية

ووافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير على تحديد موعد فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول ببعض كليات بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

وأعلن المجلس أن التسجيل للامتحانات يبدأ اعتبارا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن للطلاب التسجيل للامتحانات للقبول بالكليات من هنـــــــــــــــــا.

على أن يتم غلق باب التسجيل قبل موعد أداء الامتحانات بخمسة أيام.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات وطلاب المعاهد الفنية وهي كالآتي:

التجارة

الهندسة

الحقوق

الزراعة

الحاسبات والمعلومات



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