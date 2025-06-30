محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2025 / 2026

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عام دراسي جديد يسعى لتوسيع فرص التعليم الفني وتلبية متطلبات سوق العمل

تنسيق شامل لجميع أنماط التعليم الفني

من جانبه، أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن التنسيق المعتمد يشمل مختلف أنماط التعليم الفني بالمحافظة وذلك بهدف إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

تنسيق التعليم الفني بمحافظة دمياط

مدارس التعليم الصناعي.. كوادر فنية لسوق العمل

تضمنت خطة التنسيق مدارس التعليم الصناعي بنظامي الجدارات والمهني التقليدي والتي تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الصناعة الحديثة حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات الأساسية والمتقدمة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي

التعليم التجاري والفندقي.. تأهيل لسوق الإدارة والسياحة

شمل التنسيق كذلك مدارس التعليم التجاري والفندقي والتي تعمل على إعداد الطلاب في مجالات الإدارة والمحاسبة والسياحة والضيافة وتزويدهم بالمهارات المهنية المطلوبة لتلبية احتياجات مؤسسات الأعمال والفنادق وشركات السياحة

التعليم المزدوج.. الدمج بين الدراسة والتدريب

وضمن التوسع في التعليم الفني التطبيقي تم اعتماد القبول بمدارس التعليم المزدوج في تخصصات صناعية وزراعية وتجارية وفندقية حيث يجمع هذا النظام بين الدراسة النظرية داخل المدرسة والتدريب العملي داخل المصانع والشركات بهدف تأهيل الطلاب بشكل عملي مباشر للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم

رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني

يأتي اعتماد تنسيق التعليم الفني في دمياط تأكيدًا لحرص المحافظة على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الفنية المدربة وتحقيق التنمية الاقتصادية حيث تسعى المحافظة إلى دعم هذا المسار التعليمي بما يتماشى مع خطة الدولة لتحديث التعليم الفني وتعزيز فرص التشغيل.

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