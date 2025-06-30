الإثنين 30 يونيو 2025
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سياسة

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

جلسة مناقشة تعديل
جلسة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: “نقيب الأطباء رفض مشروع القانون بسبب العيادات والصيدليات”.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

 

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أنا بقى هتكلم عن الحلاقين، كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم ويقولك نعيما، واللي عليه الدرو يتفضل، السيرة الطيبة هي الباقية".

تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل عقابًا اجتماعيًا

وحذر عضو مجلس النواب، من أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل عقابًا اجتماعيًّا. 

 

وفي بداية كلمته، قال: “أنا صاحب مصلحة شخصية لامتلاكي عقارات مؤجرة بالنظام القديم، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيقًا للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية”.

 

وتابع عضو مجلس النواب: ‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، قائلا: "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث".

 

وأردف: "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".

سؤال حول موقف المستأجرين في مدن ليس لها ظهير صحراوي

وتساءل عضو مجلس النواب: "أي حد في مدينة المحلة الكبرى أو مدينة مثل بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي الناس تروح فين؟، متابعا: هل هتبعتهم مدن تانية، هتوديهم الصحرا؟.

الحكومة تقوم بعقاب جماعي في ثورة 30 يونيو

واستطرد إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".

 

وتابع عضو مجلس النواب: "اللي بيحصل ده غلط محتاج وقفة بنولع في الناس نقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".

 

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