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سياسة

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

جلسة مناقشة تعديل
جلسة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

صدور حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.

التزام الحكومة بتوفير سكن بديل يحل إشكالية الإيجار القديم

وقال: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.

لن يضار مالك أو مستـأجر في دولة 30 يونيو 

وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

لا يجب المساس بالمالك الأصلي في تعديل قانون الإيجار القديم

وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: اليوم هو يوم فاصل بين المالك والمستأجر.

منح المالك والمستأجر فرصة التعامل وفقا لقواعد السوق

وقال رئيس خطة النواب: "لو أعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق، فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا.

تفعيل قانون التمويل العقاري من أجل حل مشكلة الإيجار القديم

وطالب النائب بتفعيل قانون التمويل العقاري، ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء  الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري، وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.

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