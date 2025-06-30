نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة: "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".

نواب كل المصريين

واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة".

تطبيق العدالة الاجتماعية

وأضاف، في النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط"، وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".

واختتم نائب التجمع: هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسئولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت" وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!



مشروع قانون الايجار القديم

ومن جانبه، وافق النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع قانون الايجار القديم خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وقال " شلبي" :" كنا أمام أمرين أن الأمر ينتهي مع الوقت، وأمر آخر هو الأصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره وهذا أمر جيد وفي الطرح الثاني الحكومة أكدت انها ستتحمل المستأجر ولكنها لم توضح كيف سيكون ذلك ويكون ملائم للمستأجر جغرافيا وماليا.

وأضاف: "الأمر يحتاج إلى أرقام لن تتوفر إلا في 2027 حتى يتم وضع خطة واضحة".

وتابع:" نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل.

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