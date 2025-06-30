حقيقة رسوب جميع طلاب الإعدادية بمعهد الكلاحين الأزهري في قنا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، عقب تداول أنباء تفيد برسوب جميع طلاب الشهادة الإعدادية في معهد الكلاحين الإعدادي الثانوي الأزهري بمدينة قفط، جنوبي محافظة قنا.

وكشف مصدر مطلع بمنطقة قنا الأزهرية أن المعهد يضم قسمين؛ أحدهما للبنين والآخر للفتيات، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية من البنين يبلغ 22 طالبًا، وجميعهم لهم دور ثانٍ، وليسوا راسبين رسوبًا نهائيًا، في حين نجحت معظم الطالبات من الدور الأول.

حقيقة رسوب جميع طلاب الإعدادية بمعهد الكلاحين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن بعض الطلاب رسبوا في مادة واحدة، وآخرين في مادتين، ولا تزال أمامهم فرصة لخوض امتحانات الدور الثاني وتجاوز التعثر وتحقيق النجاح.

إجراءات المعاهد الأزهرية للحد من ظاهرة الغش

وأوضح المصدر أن قطاع المعاهد الأزهرية اتخذ خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، وتأمين بيئة عادلة داخل لجان الامتحان، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في النتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.