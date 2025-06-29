الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

تحرير 581 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق خلال حملة مكبرة بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بضرورة الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية.

 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، شنت حملات تموينية موسعة خلال الأيام الماضية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 581 محضرًا تموينيًا في مجالي الأسواق والمخابز البلدية.

 

تحرير 47 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها ضبط 100 كيلو من اللحوم والكبدة والدواجن وقطع الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 33 كرتونة جبن، و46 برطمان عسل، و5 كيلو شوكولاتة، جميعها بدون بيانات، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لتجميع زيوت مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و2 محضر غلق لتجار تموينيين، و12 محضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و9 محاضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وتحرير محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وتحرير 47 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

 

تحرير 490 محضرًا متنوعًا في قطاع المخابز 

 

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 490 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وسوء المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

 

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية على مدار اليوم لضمان الرقابة الفعالة على الأسواق والمخابز، مشيدًا بجهود مفتشي التموين والتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة الرقابية في ضبط المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المحررة.

ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

تحرير 172 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بأسيوط

 

كما وجه محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية أو تلاعب في الأسعار من خلال الخط الساخن (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بمصالح المواطنين أو التلاعب بحقوقهم.

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