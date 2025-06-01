المعاهد الأزهرية: امتحان "الرياضة البحتة" لطلاب الثانوية بدون شكاوى أو مشكلات

انطلقت اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادة الرياضة البحتة، وذلك تحت إشراف أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

في ثاني أيامها للقسم العلمي.. انتظام وهدوء في مادة الرياضة البحتة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية شملت لجان بنين وفتيات الخصوص، مبينًا أن التقارير الواردة من غرفة العمليات المركزية أكدت خلو اللجان من أية مشكلات فنية أو تنظيمية، وأن المتابعة الميدانية رصدت التزامًا كاملًا من الطلاب والملاحظين على حد سواء، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يواصل جهوده لضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط في سير الامتحانات.

وأوضح الدكتور الشرقاوي أن تحقيق راحة الطالب أثناء الامتحان هو جزء أساسي من نجاح المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الطلاب أظهروا وعيًا كبيرًا بقواعد الامتحان وحرصًا واضحًا على الالتزام بالتعليمات، مبينًا أن الانضباط الملحوظ هذا العام يعكس الجهود المبذولة من قبل القطاع لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها العدل والشفافية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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