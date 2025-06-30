السوبر المصري حائر بين دول الخليج.. مجلس الجبلاية يتجاهل فتح الملف في اجتماعه الأخير.. السعودية والكويت وقطر تعرض استضافة البطولة

أصبح ملف بطولة السوبر المصري يشكل صداعا في رأس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، بعد إعتذار مجلس أبو ظبي الرياضي عن إستكمال التعاقد الذي أبرمه مع المجلس السابق للجبلاية برئاسة جمال علام، حيث كان من المقرر أن تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي نسخة البطولة القادمة لعام 2025 إلى جانب نسخة 2026، قبل أن يخطر مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بإعتذاره عن إستضافة السوبر المصري، بعد الأزمة التي شهدتها النسخة الأخيرة في الإمارات، والتي شهدت مشادة بين ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة حينها واللاعبان مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا مع أحد رجال أمن الملعب، ما ترتب عليه أزمة كبيرة بعد قرار النيابة الإماراتية بحبس الثلاثي ما أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي في مصر

ويبدو أن مسئولي مجلس أبو ظبي الرياضي، وحفاظا على العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي، قرروا فسخ التعاقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدم إستكمال النسختين القادمتين من السوبر المصري

الأهلي والزمالك، فيتو

مجلس الجبلاية يتجاهل ملف السوبر

وفي إجتماعه الأخير أمس الأحد، كان من المفترض أن يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف السوبر المصري، ويحسم مكان وموعد البطولة ونظامها، خاصة أنها بحسب لائحة النظام الأساسي للاتحاد يفترض أن تقام قبل بدء الموسم الكروي الجديد، الذي تحدد إنطلاقه بالجولة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.

وتفاجأ جميع المهتمين بالشأن الكروي في مصر، أن مجلس الجبلاية لم يتطرق مطلقا لملف السوبر المصري، ولم يناقش شكل البطولة أو موعدها أو مكان إقامتها، سواء في مصر أو خارجها، وهو ما أثار مزيدا من الجدل في الشارع الرياضي

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

مجلس أبو ريدة يرغب في تطبيق لائحة السوبر

مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة كشفت لفيتو، أن مجلس الجبلاية يرغب في إقامة السوبر المصري بنظامها القديم بحيث تجمع فقط بطل الدوري الممتاز ضد بطل كأس مصر، وذلك إعمالا للائحة النظام الأساسي، كما يرغب المجلس في إقامتها في استاد القاهرة، مع تسويق البطولة بشكل إحترافي يضمن عائدا ماليا كبيرا من وراءها ينعش خزينة اتحاد الكرة، إلا أن رغبة مجلس الجبلاية يبدو أنها إصطدمت مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة القائمة على تسويق البطولة.

السوبر المصري في لائحة اتحاد الكرة، فيتو

ثلاث دول عربية تعرض إستصافة السوبر المصري

وكشفت تسريبات من داخل اتحاد الكرة أن هناك ثلاث دول خليجية، عرضت إستضافة السوبر المصري في النسخة القادمة وهي السعودية والكويت وقطر، لاسيما أن كل من الدول الثلاث يحتضن جالية مصرية كبيرة، وهو ما يضمن عائد مادي كبير من تنظيم البطولة، ولكن حتى ألان فإن اتحاد الكرة لم يعلن رسميا عن هذه العروض، وهو ما يضفي مزيد من الغموض على مصير البطولة في نسختها القادمة، في ظل الخلاف القائم بين مجلس الجبلاية والشركة الراعية حول نظام البطولة وهل تقام من مباراة واحدة أم بمشاركة 4 فرق، وهي كلها تفاصيل تتحكم في القيمة التسويقية للبطولة والعائد المادي لها

كأس السوبر المصري، فيتو

مجلس الجبلاية يحيل الملف كاملا للشركة الراعية

ويبدو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر التخلص من هذا الصداع، وأحال ملف السوبر برمته إلى الشركة الراعية، وأن تقام هي بدراسة العروض الخليجية وإختيار الأفضل من بينها بما يعود بالنفع المادي سواء لاتحاد الكرة المصري صاحب البطولة، أو الفرق المشاركة فيها

وعلمت فيتو من مصادرها، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيحسم نظام البطولة بعد الإستقرار بشكل نهائي على مكان إقامة السوبر، مشددا على أنه في حال تم الإستقرار على إقامة السوبر في مصر، فإنها ستقام من مباراة واحدة بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، وسط توقعات أن يحسم هذا الملف بشكل نهائي قبل موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز التي تحدد لها يوم 20 يوليو المقبل، وحتى يتم تسكين بطولة السوبر المصري ضمن جدول مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي أخر يحصد السوبر للمرة الخامسة عشر

وحصد فريق الأهلي، لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري، بفوزه بنتيجة 2-0 على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت في ضيافة الإمارات على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم 29 أكتوبر الماضي، وهي المرة الخامسة عشر التي يتوج فيها المارد الأحمر للبطولة، كأكثر الأندية المصرية حصدا للقب.

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