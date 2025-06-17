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رياضة

اتحاد الكرة يطمئن حسام حسن بمعسكر خارجي لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية وافق على إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في ختام تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب، على أن يتخلله مباراة ودية على الأقل مع منتخب من التصنيف الأول.

 

برنامج إعداد قوي لأمم إفريقيا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هاني أبو ريدة وعد حسام حسن بتوفير برنامج إعداد قوي لمنتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب في شهر ديسمبر المقبل. 

وترك أبو ريدة للتوأم حسام وإبرهيم حسن حرية اختيار مكان المعسكر سواء داخل مصر أو خارجها مع أفضلية إقامته خارج مصر طالما سيكون في مصلحة المنتخب ويوفر مزيدًا من التركيز للاعبين".

جلسة أبو ريدة مع حسام حسن، فيتو
جلسة أبو ريدة مع حسام حسن، فيتو

وديتين للفراعنة في معسكر نوفمبر

خلال اجتماعه الأخير مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضرورة التحرك مبكرًا من قبل مسؤولي اتحاد الكرة، من أجل توفير مباراتين وديتين للفراعنة، خلال تجمعه في الأجندة الدولية بشهر نوفمبر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ “فيتو” أن حسام حسن يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة لمنتخب مصر في أجندة نوفمبر، خاصة أنها ستكون المحطة قبل الأخيرة في خطة إعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الى 18 يناير المقبلين. 

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