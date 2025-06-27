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رياضة

اتحاد الكرة يحسم ملف السوبر المصري في اجتماع الأحد

كأس السوبر المصري،
كأس السوبر المصري، فيتو

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه، يوم الأحد المقبل، مصير مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة، تحديد موعد مباراة السوبر ومكان إقامتها، وإن كان الأقرب بحسب مصادر فيتو، فإن المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي.

استبعاد بطل كأس الرابطة من السوبر المصري

ووفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر المصري، فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة، ينوي إعادة الأمور إلى نصابها واحترام ما جاء في نص اللائحة وإقامة مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الممتاز (الأهلي) وبطل كأس مصر (الزمالك)، واستبعاد بطل كأس الرابطة والفريق الفائز بالكارت الذهبي من المشاركة في السوبر المصري، لأن ذلك يخالف اللائحة 

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن يتحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

تجميد عقد رعاية السوبر المصري مع مجلس أبوظبي

يذكر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، كان قد قرر تجميد العقد الموقع بين مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام، ومجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2024 - 2025 - 2026 

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