الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًّا بعد قرار رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، بالعفو عن ثلاثي الأبيض المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

بيان نادي الزمالك

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتقدم المجلس بإسم الملايين من الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة، والشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة وكل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين و سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهودًا كريمة مشكورة في هذا المقام.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين ودافعًا نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك.