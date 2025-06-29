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رياضة

اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق دوري القسم الثاني والثالث والرابع والصالات

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة انطلاق دوري القسم الثاني (أ وب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس المقبل، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر المقبل.

وتقرر انطلاق دوري كرة الصالات في الأول من سبتمبر المقبل.

 

مجلس الجبلاية يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد

فيما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه اليوم الأحد نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

أولا: القسم الثاني ( أ): عدد الأندية 18 ناديا، يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) 2 ناد.

ثانيا: القسم الثاني (ب): عدد الأندية 89 ناديا، تتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب)، طبقا للتقسيم الجغرافي.. يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني أ " بواقع ناد واحد من كل مجموعة رئيسية" ويهبط 4 أندية الأخيرة من كل مجموعة من المجموعات الفرعية الست بإجمالي 24 ناد إلي القسم الثالث.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

ثالثا: القسم الثالث: عدد الأندية 170 ناديا، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، منها 11 مجموعة رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي، في حين تتكون المجموعة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح.. ويصعد إلى القسم الثاني (ب ) 12 ناديا.. ويهبط عدد 40 ناديا إلى القسم الرابع.

رابعا: القسم الرابع.. يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقصى 20 فريقا ويتم التحديد بشكل نهائي في نهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

 

اعتماد برنامج إعداد المنتخبات الوطنية

كما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم برنامج إعداد منتخب الشباب تحت 20 و17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب والناشئين.

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