أخبار مصر اليوم، وزير النقل: حوادث الطريق الإقليمي ناجمة عن أخطاء بشرية.. طرق الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية.. تحذير عاجل من الأرصاد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكترونية خدمة قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بأصواتهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وخدمة التعرف على الموقف الانتخابي للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات على موقع الهيئة جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدة جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة

وأشارت إلى إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى من لهم حق الاقتراع والمشاركة في التصويت بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

وزير النقل: حوادث الطريق الإقليمي ناجمة عن أخطاء بشرية

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال جولة تفقدية على الطريق الإقليمي، بعد حادث فتيات المنوفية، أنه تقرر تنفيذ عدد من الإجراءات على هذا الطريق ومنها:

أولا: تحليل مخدرات بصورة عشوائية لمستخدمي الطريق الإقليمي

ثانيا: تفعيل منظومة الرادارات على طول الطريق

ثالثا: التنسيق مع كافة الجهات لوضع جدول زمني لصيانة الطريق بشكل عاجل

وزير النقل: كافة الحوادث علي الطرق ناجمة عن أخطاء بشرية

وأكد الفريق قبل الوزير في تصريحات له أن كافة الحوادث التي شهدها الطريق ناجمة عن أخطاء بشرية وليست عيوب هندسية في الطريق وأنه يجري حاليا صيانة الطريق بطول 150 كيلو مترا على أن يتم البدء في الصيانة العاجلة لـ 110 كيلو مترات، والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني ثم الانتهاء من 40 كلم على ان يتم صيانة باقي 400 كلم بالطريق الإقليمي.

أداء اليمين القانونية لرؤساء"النقض ومجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة"(فيديو)

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.

كما أكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى ١٤٠ درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

وفيما يتعلق بمدارس الثانوى الفنى فقد تم اعتماد الحدود الدنيا للقبول كالآتى:-

طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة، إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة، طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة، الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة، الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة، نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة، وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجة، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة، العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجة، الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجة، الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجة، أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة والإعداد المهنى 205 درجة، القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة، الباويطى 3 سنوات 185 درجة، المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة.

أما عن المدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات فبيانها كالآتى؛

6 أكتوبر الفنية المتقدمة( الحى ٤ ) ٢٢٠ درجة، البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجة، إمبابة الثانوية التجارية 210 درجة، باحثة البادية التجارية 215 درجة، الزهراء التجارية بنات 215 درجة، الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة، الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة، الأهرام التجارية بنين 210 درجة، منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجة، مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة، العياط التجارية المشتركة 200 درجة، القطورى التجارية المشتركة 200 درجة، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة، أوسيم التجارية المشتركة 210 درجة، أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة، القبابات التجارية المشتركة 200 درجة، البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة، الراية التجارية بنات 215 درجة، فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة، الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة، خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة، الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة، الصف الفنية المتقدمة 200 درجة، الهرم الفندقية المهنية 230 درجة، الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة، مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة، الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجة، الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة، أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهني 165 درجة، طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة، أبوغالب الثانوية الزراعية 180 درجة، الواحات البحرية الزراعية 185 درجة، خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات 200 درجة، خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة، خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة، خدمات تجارى 170 درجة، خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة، خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة، خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.

رسميا، ننشر الحد الأدنى للقبول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية 2025-2026

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، التابعة لوزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية للطلاب الوافدين، من الشهادات العربية والأجنبية.

كانت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين، للالتحاق بإحدى الكليات بالجامعة المصرية التي بلغ عددها من ١٢٨ جامعة، عبر منصة ادرس في مصر، التي أطلقتها الوزارة منذ عدة سنوات لجذب الطلاب الوافدين، للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

بلغ الحد الادنى لقبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي في الجامعات الحكومية الآتي:

كلية الطب 70٪.

طب الأسنان والصيدلة 65٪.

الطب البيطري والهندسة والعلاج الطبيعي والتخطيط العمراني، وفنون جميلة، وزراعة، والحاسبات والمعلومات 60٪.

كليات العلوم والعلوم الصحية، وعلوم الثروة السمكية، والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 50٪.

وبالنسبة للكليات التي تقبل الحاصلين على الشعبة العلمية أو الأدبية:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 70٪

كلية الإعلام 65٪

كلية الألسن 55٪

بقية الكليات 50٪

بلغ الحد الأدنى لكليات القطاع الطبي: "الطب البشري وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة" 58٪ وبقية الكليات 55٪.

الحد الأدنى للقبول للطلاب الوافدين من أصحاب الشهادات الفنية

أما الحاصلين على شهادات فنية معادلة، فيبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة والتربية والتجارة 75 في المائة، والكليات التكنولوجية 60٪، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الخاصة الهندسية 60٪، والمعاهد الخاصة النظرية والجامعة العمالية 55٪

الأوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين للتقديم للجامعات المصرية

صورة من الشهادة الدراسية

صورة من جواز السفر الساري أو بطاقة لاجئ سارية

صورة شخصية حديثة

صورة من اختبار القدرات (إن وجد)

صورة من شهادة الميلاد

القوات المسلحة تحتفل بالعيد 55 لـ "الدفاع الجوى

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالعيد 55 لقوات الدفاع الجوي والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ الذي قطع اليد الطولى للعدو الإسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف وهي قواته الجوية التي كانت تدخل المجال الجوي المصري وتستهدف المدنيين.

وبهذه المناسبة عقد الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمرًا صحفياَ أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوى جاهزين للدفاع عن سماء الوطن بكل تفانى وإخلاص واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.

وأضاف ان هناك أبطال عظماء سبقونا ووضعوا اللبنة الأولى فى انتصار أكتوبر 1973 وضحوا بالغالى والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

واكد ان ما تملكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة، وما يتمتع به رجال الدفاع الجوى جيلًا بعد جيل من كفاءة فى التدريب والقدرة على تطوير أساليب الإستخدام للأسلحة والمعدات بما يمكنهم من التعامل مع العدائيات المختلفة بكل كفاءة وإقتدار.

وذكر الفريق ياسر الطودي ان الأول من فبراير عام 1968 بدأنا رحلة طويلة من العمل الكفاح لإنشاء قوات الدفاع الجوي والتي تم تسليحها وتدريبها تحت ضغط هجمات العدو الجوي خلال حرب الاستنزاف ويعتبر صباح يوم 30 يونيو عام 1970 يوم مجيد في تاريخ العسكرية المصرية حيث تمكنت تجميعات الدفاع الجوي من إسقاط 12 طائرة من أحدث طائرات العدو الفانتوم والاسكاي هوك وأسر طياريها وكانت اول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم وتوالي بعد ذلك سقوط الطائرات مما أطلق عليه أسبوع تساقط الطائرات.

كامل الوزير بعد كارثة الطريق الإقليمي: مش هستقيل وأسيبها وأمشي أنا فيها لحد ما أموت

اسأل عليا دفعتي بالكلية الفنية العسكرية.. اسأل عليا أساتذتي، على أي أساس بتقول إني وزير غير مؤهل، أنتو أمنيتكو أن أمشي لكن والله أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت"، بهذه الكلمات رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.

وقال كامل الوزير خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: “العديد من الدول اللي أنا زرتها محدش بيحط فواصل في الطرق بين الرايح والجاي، ومحدش بيعدي الخط، ومع ذلك احنا بنعمل كدا لأن دا الكود في مصر”.

وتابع: “الكلية الفنية العسكرية علمتني أكون مقاتل، وبتعلمنا إزاي نخترع ونبقى مهندسين، اسألوا عني زملائي، وأنا بزعل وبستوعب أي نقد بروح المقاتل، هو ده كامل الوزير الفلاح المصري البسيط وأنا بشتغل في أي مكان سواء جوه الوزارة أو براها”.

ورد الفريق كامل الوزير، على الهجوم الذي شنه بعض الإعلاميين عليه، بعد حادث المنوفية الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، قائلًا: "اللي يهاجم يهاجم أنا سعيد بالهجوم، مفيش مشكلة خالص، حتى يدينا فرصة نرد ونفهم أهالينا".

كامل الوزير بعد كارثة الطريق الإقليمي: جاهز أتحاسب لو أخطأت (فيديو)

كامل الوزير: غلق الفتحات العشوائية وزيادة "النيوجرسي" لحماية مستخدمي الطريق الإقليمي

وأشار إلى أنه نسق مع وزير الداخلية بشأن تخصيص لجان لأخذ عينات عشوائية من كل مرتادي الطريق في كل البوابات والكمائن، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، لافتًا إلى أن الفحص يطبق في البداية على سائقي الميكروباص والشاحنات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بوضع خطة زمنية واضحة لإنهاء تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل، مضيفًا: "الناس بتقول أنتم بتصرفوا مليار جنيه على الطريق، لا الطريق عشان رفع كفاءته وتطويره، مش هيتكلف أقل من 50 مليار جنيه".

تحذير عاجل من الأرصاد: رمال مثيرة على شرق ليبيا تؤثر على الحدود الغربية

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على شرق ليبيا، والتى قد تؤثر على مناطق محدودة من حدودنا الغربية مع تقدم الوقت ولكن ليس بشكل كبير.

أما بالنسبة للوضع الجوي الآن على القاهرة الكبرى، فتسود أجواء مستقرة يصاحبها طقس حار رطب ودرجة الحرارة ٣٣ درجة مئوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

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