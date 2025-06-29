رسميا، ننشر الحد الأدنى للقبول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية 2025-2026

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، التابعة لوزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية للطلاب الوافدين، من الشهادات العربية والأجنبية.

كانت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين، للالتحاق بإحدى الكليات بالجامعة المصرية التي بلغ عددها من ١٢٨ جامعة، عبر منصة ادرس في مصر، التي أطلقتها الوزارة منذ عدة سنوات لجذب الطلاب الوافدين، للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

الحد الأدنى للقبول للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية

بلغ الحد الادنى لقبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي في الجامعات الحكومية الآتي:

كلية الطب 70٪.

طب الأسنان والصيدلة 65٪.

الطب البيطري والهندسة والعلاج الطبيعي والتخطيط العمراني، وفنون جميلة، وزراعة، والحاسبات والمعلومات 60٪.

كليات العلوم والعلوم الصحية، وعلوم الثروة السمكية، والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 50٪.

وبالنسبة للكليات التي تقبل الحاصلين على الشعبة العلمية أو الأدبية:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 70٪

كلية الإعلام 65٪

كلية الألسن 55٪

بقية الكليات 50٪

الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الأهلية والخاصة

بلغ الحد الأدنى لكليات القطاع الطبي: "الطب البشري وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة" 58٪ وبقية الكليات 55٪.

الحد الأدنى للقبول للطلاب الوافدين من أصحاب الشهادات الفنية

أما الحاصلين على شهادات فنية معادلة، فيبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة والتربية والتجارة 75 في المائة، والكليات التكنولوجية 60٪، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الخاصة الهندسية 60٪، والمعاهد الخاصة النظرية والجامعة العمالية 55٪

الأوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين للتقديم للجامعات المصرية

صورة من الشهادة الدراسية

صورة من جواز السفر الساري أو بطاقة لاجئ سارية

صورة شخصية حديثة

صورة من اختبار القدرات (إن وجد)

صورة من شهادة الميلاد

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