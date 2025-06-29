الأحد 29 يونيو 2025
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أخبار مصر

كامل الوزير بعد كارثة الطريق الإقليمي: مش هستقيل وأسيبها وأمشي أنا فيها لحد ما أموت

وزير النقل
وزير النقل
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 "اسأل عليا دفعتي بالكلية الفنية العسكرية .. اسأل عليا أساتذتي، على أي أساس بتقول إني وزير غير مؤهل، أنتو أمنيتكو أن أمشي لكن والله أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت"، بهذه الكلمات رد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على الانتقادات التي وجهت إليه  بسبب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وقال كامل الوزير خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: “العديد من الدول اللي أنا زرتها محدش بيحط فواصل في الطرق بين الرايح والجاي، ومحدش بيعدي الخط، ومع ذلك احنا بنعمل كدا لأن دا الكود في مصر”.

 


وتابع: “الكلية الفنية العسكرية علمتني أكون مقاتل، وبتعلمنا إزاي نخترع ونبقى مهندسين، اسألوا عني زملائي، وأنا بزعل وبستوعب أي نقد بروح المقاتل، هو ده كامل الوزير الفلاح المصري البسيط وأنا بشتغل في أي مكان سواء جوه الوزارة أو براها”.

ورد الفريق كامل الوزير، على الهجوم الذي شنه بعض الإعلاميين عليه، بعد حادث المنوفية الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، قائلًا: "اللي يهاجم يهاجم أنا سعيد بالهجوم، مفيش مشكلة خالص، حتى يدينا فرصة نرد ونفهم أهالينا".

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وأشار إلى أنه نسق مع وزير الداخلية بشأن تخصيص لجان لأخذ عينات عشوائية من كل مرتادي الطريق في كل البوابات والكمائن، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، لافتًا إلى أن الفحص يطبق في البداية على سائقي الميكروباص والشاحنات.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بوضع خطة زمنية واضحة لإنهاء تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل، مضيفًا: "الناس بتقول أنتم بتصرفوا مليار جنيه على الطريق، لا الطريق عشان رفع كفاءته وتطويره، مش هيتكلف أقل من 50 مليار جنيه".

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