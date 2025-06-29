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أخبار مصر

وزير النقل: حوادث الطريق الإقليمي ناجمة عن أخطاء بشرية

وزير النقل, فيتو
وزير النقل, فيتو
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أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال جولة تفقدية على الطريق الإقليمي، بعد حادث فتيات المنوفية، أنه تقرر تنفيذ عدد من الإجراءات على هذا الطريق ومنها: 

أولا: تحليل مخدرات بصورة عشوائية لمستخدمي الطريق الإقليمي 

ثانيا: تفعيل منظومة الرادارات على طول الطريق 

ثالثا: التنسيق مع كافة الجهات لوضع جدول زمني لصيانة الطريق بشكل عاجل 

وزير النقل: كافة الحوادث علي الطرق ناجمة عن أخطاء بشرية

وأكد الفريق قبل الوزير في تصريحات له أن كافة الحوادث التي شهدها الطريق ناجمة عن أخطاء بشرية وليست عيوب هندسية في الطريق وأنه يجري حاليا صيانة الطريق بطول 150 كيلو مترا على أن يتم البدء في الصيانة العاجلة لـ 110 كيلو مترات، والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني ثم الانتهاء من 40 كلم على ان يتم صيانة باقي 400 كلم بالطريق الإقليمي.

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