محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما إعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى ١٤٠ درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

تنسيق الثانوية الفنية بمحافظة الجيزة 2025

وفيما يتعلق بمدارس الثانوى الفنى فقد تم إعتماد الحدود الدنيا للقبول كالاتى:-

طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة، إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة، طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة، الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة، الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة، نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة، وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجة، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة، ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة، العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجة، الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجة، الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجة، أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة، الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة والإعداد المهنى 205 درجة، القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة، الباويطى 3 سنوات 185 درجة، المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة.



أما عن المدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات فبيانها كالأتى؛

6 أكتوبر الفنية المتقدمة( الحى ٤ ) ٢٢٠ درجة، البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجة، إمبابة الثانوية التجارية 210 درجة، باحثة البادية التجارية 215 درجة، الزهراء التجارية بنات 215 درجة، الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة، الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة، الأهرام التجارية بنين 210 درجة، منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجة، مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة، العياط التجارية المشتركة 200 درجة، القطورى التجارية المشتركة 200 درجة، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة، أوسيم التجارية المشتركة 210 درجة، أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة، القبابات التجارية المشتركة 200 درجة، البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة، الراية التجارية بنات 215 درجة، فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة، الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة، خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة، الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة، الصف الفنية المتقدمة 200 درجة، الهرم الفندقية المهنية 230 درجة، الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة، مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة، الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجة، الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة، أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة، طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة، أبوغالب الثانوية الزراعية 180 درجة، الواحات البحرية الزراعية 185 درجة، خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات 200 درجة، خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة، خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة، خدمات تجارى 170 درجة، خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة، خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة، خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.



كما جاء بيان الدرجات المعتمد كحد أدنى للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن كالتالى؛

فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة، فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة، فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة، فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة، فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة، مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة، فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجة، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة، فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة، فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجة، فنى طاهى بنين وبنات 205 درجة، فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة، فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة، فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجة، فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة، فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة، فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة، فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجة، فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة، فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة، فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة، فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجة، وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة، فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.



وتنوه محافظة الجيزة بانه يتم إختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد إجتياز إختبارات الإلتحاق وذلك فيما يخص مدارس ( إلكترونيات صناعية بالحوامدية، ميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية، الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج).



وأكد محافظ الجيزة على أنه قد تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناءا على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

كما تم مراعاة البعد الإجتماعى وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في محيط كل إدارة تعليمية.



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