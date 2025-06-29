طريقة عمل البقسماط، هش ومقرمش وأحلى من الجاهز

طريقة عمل البقسماط، البقسماط من المخبوزات المصرية الشهيرة والشعبية التى لها مذاق مميز مع كوب الشاى ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البقسماط، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا ويقدم على وجبتى الإفطار أو العشاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البقسماط.

مكونات عمل البقسماط:-

3 أكواب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ (تقريبا للعجن)

رشة كمون أو حبة البركة أو سمسم (حسب الرغبة)

بيضة واحدة (لدهن الوجه)

فانيليا أو رشة حليب بودرة (اختياري)

طريقة عمل البقسماط:-

في وعاء كبير، ضعي الخميرة والسكر مع نصف كوب ماء دافئ، واتركيهم 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الدقيق، الملح، الزيت، واخلطي المكونات جيدا.

أضيفي الماء تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لتختمر لمدة ساعة تقريبا أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، قطعي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة على شكل عصا أو إصبع رفيع.

رصي الأعواد في صينية مبطنة بورق زبدة، واتركي مسافة بسيطة بينها.

اخفقي البيضة مع قليل من الفانيليا أو الحليب وادهني بها وجه الأعواد.

رشي فوقها السمسم أو الكمون أو حبة البركة حسب الرغبة.

سخني الفرن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية الفرن واخبزي البقسماط لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يمكن تركه في الفرن بعد إطفائه لمدة 10 دقائق لزيادة القرمشة.

يمكنك استخدام دقيق القمح الكامل لنوع صحي أكثر.

ضيفي نكهات مثل الزعتر أو الجبن المبشور داخل العجينة للتنويع.

يخزن البقسماط في علبة محكمة الغلق ليظل مقرمش لفترة أطول.

طريقة عمل البقسماط

ولعمل الفايش الصعيدى

مكونات عمل الفايش الصعيدى:-

1 كيلو دقيق أبيض.

1 كوب سمن أو زبدة.

1 كوب لبن دافئ (حسب الحاجة).

1/2 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية (أو خميرة بلدي إذا كانت متوفرة).

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

رشة ملح.

سمسم (اختياري).

طريقة عمل الفايش الصعيدى:-

في الصعيد، يفضل استخدام خميرة بلدي يتم تحضيرها مسبقا من خبز قديم مخمّر، وتترك تختمر طبيعيا في الشمس.

لكن يمكن استخدام الخميرة الفورية كبديل.

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السكر، المحلب، المستكة، ورشة الملح.

يضاف السمن أو الزبدة وتُفرك المكونات جيدًا حتى يمتزج السمن مع الدقيق ويصبح القوام رملي.

تذوب الخميرة في قليل من اللبن الدافئ مع ملعقة سكر، وتُترك لتختمر.

تضاف إلى الخليط مع باقي كمية اللبن تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

تغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 1 إلى 2 ساعة.

يُفرد العجين على شكل أسطوانات سميكة، وترص في صينية مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

يمكن رش الوجه بالسمسم.

الخبز على مرحلتين:

أولًا: يُخبز في فرن متوسط (180 درجة) لمدة 10-15 دقيقة حتى يتماسك قليلا دون أن يتحمّر.

أولًا: يُخبز في فرن متوسط (180 درجة) لمدة 10-15 دقيقة حتى يتماسك قليلا دون أن يتحمّر. ثانيا: يخرج ليبرد قليلا، ثم يُقطع شرائح ويُعاد للفرن حتى يتحمص ويأخذ لونا ذهبيا.

كلما زادت مدة التخمير، زادت النكهة المميزة للفايش.

يمكن حفظ الفايش لفترة طويلة في وعاء محكم، لأنه جاف ولا يفسد بسهولة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.