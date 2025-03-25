الثلاثاء 25 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفايش الصعيدي على الطريقة الأصلية

الفايش
الفايش

طريقة عمل الفايش الصعيدى، الفايش من المخبوزات المصرية التى عرفت منذ القدم وهو عادة يقدم فى الصعيد ويقدم مع الشاى موجبة خفيفة أو على الإفطار.

وطريقة عمل الفايش الصعيدى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل خاصة فى المناسبات والأعياد.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفايش الصعيدى.

مكونات عمل الفايش الصعيدى:-

 1 كيلو دقيق أبيض.

1 كوب سمن أو زبدة.

1 كوب لبن دافئ (حسب الحاجة).

1/2 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية (أو خميرة بلدي إذا كانت متوفرة).

1/2 ملعقة صغيرة محلب مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

رشة ملح.

سمسم (اختياري).

طريقة عمل الفايش الصعيدى:-

  • في الصعيد، يفضل استخدام خميرة بلدي يتم تحضيرها مسبقا من خبز قديم مخمّر، وتترك تختمر طبيعيا في الشمس.
  • لكن يمكن استخدام الخميرة الفورية كبديل.
  • في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السكر، المحلب، المستكة، ورشة الملح.
  • يضاف السمن أو الزبدة وتُفرك المكونات جيدًا حتى يمتزج السمن مع الدقيق ويصبح القوام رملي.
  • تذوب الخميرة في قليل من اللبن الدافئ مع ملعقة سكر، وتُترك لتختمر.
  • تضاف إلى الخليط مع باقي كمية اللبن تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.
  • تغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 1 إلى 2 ساعة.
  • يُفرد العجين على شكل أسطوانات سميكة، وتُرص في صينية مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.
  • يمكن رش الوجه بالسمسم.
  • الخبز على مرحلتين:
  • أولًا: يُخبز في فرن متوسط (180 درجة) لمدة 10-15 دقيقة حتى يتماسك قليلا دون أن يتحمّر.
  • ثانيا: يخرج ليبرد قليلا، ثم يُقطع شرائح ويُعاد للفرن حتى يتحمص ويأخذ لونا ذهبيا.
  • كلما زادت مدة التخمير، زادت النكهة المميزة للفايش.
  • يمكن حفظ الفايش لفترة طويلة في وعاء محكم، لأنه جاف ولا يفسد بسهولة.
الفايش الصعيدى 
الفايش الصعيدى 

ولعمل المنين

مكونات عمل المنين:

4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب سمن أو زبدة سايحة

كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

حبة البركة أو سمسم للتزيين (اختياري)

للحشوة (اختياري):

حلو: عجوة (تمر مفروم) مع ملعقة سمن وسمسم

حادق: جبنة، أو زعتر وزيت، أو لحمة مفرومة مطبوخة

طريقة عمل المنين:

  • في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة.
  • يضاف السمن ويفرك مع الدقيق حتى يصبح كالقوام الرملي.
  • يضاف الماء تدريجيًا ويُعجن حتى تتكون عجينة ناعمة لا تلتصق.
  • تغطى العجينة وتترك تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
  • بعد التخمير، تقسم العجينة إلى كرات أو تفرد على شكل مستطيلات صغيرة.
  • توضع الحشوة في المنتصف وتلف على شكل رول.
  • ترص في صينية مدهونة وتُدهن الوجه بالسمن وترش بالسمسم أو حبة البركة.
  • تخبز في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تحمر.
  • تترك لتبرد قليلا ثم تقدم مع الشاي أو القهوة.
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