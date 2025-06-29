طريقة عمل الكوارع بمذاق لا يقاوم وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من مشتقات اللحوم الشهيرة التى تعتبر من الأكلات الشعبية المصرية التى لها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى العزومات والمناسبات فهى أكلة مقدسة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:-

2 كوارع (مقطعة إلى أجزاء ومنظفة جيدا)

2 بصلة كبيرة (مفرومة أو مقطعة أرباع)

5 فصوص ثوم مهروس

2 ورق لورا

4 حبات حبهان

1 عود قرفة

4 فصوص قرنفل

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

حبهان مطحون

كمون

شطة (اختياري)

عصير ليمون أو دقة بالخل والثوم للتقديم

طريقة عمل الكوارع:-

ضعي الكوارع في ماء مغلي مع ملعقة خل ودقيق واتركيها 10 دقائق.

ثم صفيها واشطفيها بالماء البارد جيدا لإزالة أي شوائب أو رائحة.

في حلة كبيرة، ضعي الكوارع مع البصل، ورق اللورا، الحبهان، القرفة، القرنفل، والملح.

أضيفي ماء يغمر الكوارع واتركيها تغلي، ثم خففي النار وغطيها.

اتركيها على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تماما (يمكنك استخدام قدر الضغط لتقليل الوقت).

بعد النضج، يمكنك تحمير الكوارع في القليل من السمن والثوم لإضافة نكهة قوية.

جهزي "الدقة"، واخلطي ثوم مفروم، خل، عصير ليمون، كمون، شطة وملح، وقدميها بجانب الكوارع أو اسكبيها فوقها.

تقدم الكوارع ساخنة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.

يمكن تقديمها أيضا كـ "فتة كوارع" بإضافة الخبز المحمص والأرز وشوربة الكوارع والدقة.

طريقة عمل الكوراع

فوائد الكوارع للصحة

ومن فوائد الكوارع التى تدفعنا لتناولها:-

الكوارع تحتوي على نسب عالية من الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكل البنية الأساسية للمفاصل والغضاريف، وتناول الكوارع بانتظام قد يساعد على تقوية المفاصل، وتقليل ألم الروماتيزم أو الخشونة لدى كبار السن.

الكولاجين الموجود في الكوارع يساهم في تعزيز مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد على تقوية الشعر والأظافر، ولذلك، تعد الكوارع غذاء جمالي طبيعي.

الجيلاتين الموجود في الكوارع يعمل على تحسين بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل القولون العصبي، ويسهل الهضم، كما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات، فإن الكوارع تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات، فإن الكوارع تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. الجيلاتين والأحماض الأمينية في الكوارع تلعب دور كبير في التئام الأنسجة وتجديد الخلايا، ما يجعلها خيار جيد لمن يعانون من الجروح أو بعد العمليات الجراحية.

تناول شوربة الكوارع الساخنة يوفر طاقة عالية للجسم بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والبروتين، وهي مفيدة لمرضى سوء التغذية أو من يعانون من ضعف عام.

الكوارع تحتوي على الجلايسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد في تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر والقلق، ودعم الوظائف الدماغية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.