الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن بلاده ستعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، في حال تمكنت دمشق من تحقيق السلام.

 

ترامب يربط رفع العقوبات عن سوريا بالتطبيع 

وأضاف ترامب: "إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام، فسأرفع العقوبات عنها، سيكون ذلك تغيّرًا كبيرًا ومهمًا في المنطقة".

في وقت سابق قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل”.

 

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب
 

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع المعروف سابقا بـ “الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.


وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

 

ترامب يعيد التأكيد على تدمير المواقع النووية الإيرانية

من جهة أخرى، أعاد الرئيس الأمريكى التأكيد، على أن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، مشيرًا إلى أن طموحات طهران النووية "انتكست مؤقتًا".

وقال ترمب، إن "إيران قد لا تتخلى عن أنشطتها النووية "لكنها أُنهكت تمامًا"، مشيرًا إلى أنه سيرفع العقوبات المفروضة على طهران "إذا جنحت للسلام".

مؤكدا فى ذات السياق، أنه لم يدل بأي تعليقات حول رفع العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني إلى الصين.

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