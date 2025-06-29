وكالة الأنباء السورية تنفي محاولة اغتيال أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر في وزارة الإعلام السورية بأنه لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا.

وفي سياق اخر زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مداهمة عدة مستودعات أسلحة في الجنوب السوري.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "المداهمة كانت الأسبوع الماضي"، مؤكدا اعتقال عدد من المشتبه بهم، دون المزيد من التفاصيل.

وقبل وقت سابق من اليوم كانت أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: “أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الرهائن”.

وسرعان ما رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعوة الرئيس الأمريكي للتوصل إلى صفقة قائلا: “شكرا ترامب معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى”.

من ناحية أخرى نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مزاعم عن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن لدى حماس كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة وضواحيها.

وفي السياق ذاته استشهد 20 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

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