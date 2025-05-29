افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، مقر إقامة السفير الأمريكي بدمشق، وفق ما ذكرت “العربية” السعودية.

المبعوث الأمريكي لدمشق: ترامب سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبا

وقال باراك: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيعلن سوريا دولة لا تدعم الإرهاب قريبا، مشيرا إلى أن هدف ترامب هو "تمكين الحكومة الحالية في سوريا".

توماس باراك يرفع العلم الأمريكى فى سوريا ، فيتو

وأضاف أن "مهمة قواتنا في سوريا هي القضاء على داعش"، موضحا أن واشنطن ستعمل "على تشجيع التجارة في سوريا للتخلص من آثار العقوبات".

ووصل المبعوث الأمريكي باراك إلى مقر السفير في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأمريكية في 2012 بعد عام من اندلاع الحرب في البلاد.

الخارجية الأمريكية: اتخذنا خطوات مهمة لرفع العقوبات عن سوريا وملتزمون بهزيمة داعش

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات مهمة لرفع العقوبات عن سوريا.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "رفع العقوبات عن دمشق يعزز هزيمة تنظيم الدولة من خلال منح الشعب فرصة لمستقبل أفضل، ونتعاون مع الشركاء الإقليميين لفتح الاستثمار في سوريا".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "ملتزمون بمهمة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على الإرهابيين الذين يهددون الأمريكيين".

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