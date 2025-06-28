الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

توغل قوة إسرائيلية بريف القنيطرة جنوب سوريا وتحليق منخفض لطائرات استطلاع

قوة إسرائيلية في
قوة إسرائيلية في ريف القنطيرة، فيتو

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم إلى أطراف قرية رويحينة، الواقعة قرب خط وقف إطلاق النار في ريف القنيطرة.

 

حالة استنفار وتحليق للطيران الإسرائيلي

وذكرت المصادر أن التوغل الإسرائيلي رافقته حالة استنفار عسكري وتحليق منخفض لطائرات استطلاع في الأجواء القريبة من القرية.

 

لا تعليق رسمي من دمشق حتى الآن

حتى لحظة صدور هذا البيان، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري وسط ترقب لتطورات ميدانية محتملة.

 

مفاوضات الشرع مع إسرائيل لوقف العدوان 

في وقت سابق، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، مساء اليوم الأربعاء، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب.

 

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