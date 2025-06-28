وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون للتطبيع مع سوريا بشرط احتفاظنا بالجولان

قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم السبت: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا شرط أن تبقى الجولان معنا سيكون ذلك إيجابيا لمستقبل إسرائيل”.

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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