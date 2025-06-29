جروسي: يمكن لطهران استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر

قال رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات صحفية لشبكة سي بي إس: يمكن لطهران استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر.

وتابع: لم نر برنامجا يدل على التوجه نحو إنتاج سلاح نووي في إيران

وأضاف: الضربات التي وجهت للبرنامج النووي الإيراني شديدة لكنها لم تدمره بالكامل.

وقبل وقت سابق قال: إن إيران أصبحت دولة متقدمة نوويًا، مؤكدًا أن أي عمل عسكري لن يستطيع محو هذا التقدم التقني.

الدعوة إلي الدبلوماسية مع إيران

وشدد “جروسي” على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، محذرًا من أن الاعتقاد بإمكانية إنهاء برنامج إيران النووي بالقوة غير واقعي وخطير.

توقيت حساس وتصعيد في المنطقة

تصريحات جروسي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب، على خلفية الغموض بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

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