الأحد 29 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ليسا من بلاك بينك تفتتح "خزانة ليسا" الخيرية في سيول

ليسا، فيتو
ليسا، فيتو

عرضت نجمة فرقة الكيبوب بلاك بينك، ليسا، جزءًا من خزانة ملابسها للبيع في فعالية خيرية فريدة من نوعهاk تحمل عنوان "مرحبًا بكم في خزانة ليسا"، ويتيح هذا الحدث، الذي تنظمه علامتها التجارية "لود"، للمعجبين فرصة اقتناء ملابس وإكسسوارات سبق أن ارتدتها ليسا، في تجربة تتجاوز مجرد مزاد أزياء لتمنحهم قطعًا تعكس أسلوبها الشخصي وعصورها الفنية المختلفة.

يقام الحدث اليوم، الأحد 29 يونيو، في SPACE DOOR بمنطقة يونغسان-غو في سيول، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، حيث يكون الدخول متاح حصريًا عبر منصة حجز كورية جنوبية على موقع Naver، ويُعتمد مبدأ أسبقية الحضور لضمان تنظيم الدخول.

يُعد هذا المزاد بمثابة مبادرة خيرية بالكامل، حيث سيتم التبرع بجميع عائدات البيع إلى منظمة "جيران صالحين" (Good Neighbors). تأسست هذه المنظمة الإنسانية والتنموية الدولية عام 1991، وتنشط في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك غزة وميانمار، وتهدف إلى دعم القضايا الإنسانية والتنموية.

لتمنح ليسا معجبيها فرصة ليس فقط لامتلاك جزء من عالمها الفني، بل للمساهمة أيضًا في قضية نبيلة، وتماشيًا مع التوجهات الصديقة للبيئة، لن يتم توفير أكياس تسوق أحادية الاستخدام في موقع الحدث، وتشجع ليسا جميع المشترين على إحضار أكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام.

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بلاك بينك فرقة الكيبوب الكيبوب ليسا مرحب ا بكم في خزانة ليسا

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