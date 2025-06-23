"KPop Demon Hunters" يكتسح نتفليكس ويتصدر المشهد العالمي بعد أيام من عرضه

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "صائدو شياطين الكيبوب" (KPop Demon Hunters)، من إنتاج سوني بيكتشرز أنيميشن وتوزيع نتفليكس، قوائم الأفلام العالمية بعد أيام قليلة من إطلاقه، الفيلم يمزج ببراعة بين موسيقى الكيبوب المفعمة بالحيوية والأساطير الكورية والمؤثرات البصرية المبهرة، وقد استحوذ على اهتمام الجماهير محققًا إنجازًا جديدًا في مجال المحتوى الإبداعي الكوري.

تم إطلاق الفيلم عالميًا يوم الجمعة، وحقق هذا العمل الذي تبلغ مدته 99 دقيقة نجاحًا باهرًا، ليحتل المركز الأول في فئة أفلام نتفليكس العالمية خلال ثلاثة أيام فقط.

وتدور أحداث الفيلم، من إخراج ماجي كانغ وكريس أبلهانز، حول رومي وميرا وزوي، عضوات فرقة الكيبوب الخيالية "هانتريكس".

تعيش الفتيات حياة مزدوجة: في النهار يملأن الملاعب بعروضهن المثيرة، وفي الليل يحمين العالم من التهديدات الخارقة للطبيعة كصائدات شياطين، وتتخذ مهمتهن منعطفًا غير متوقع عندما تظهر فرقة فتيان جديدة، "ساجا بويز" (Saga Boys)، يتضح لاحقًا أنها مجموعة من الشياطين الأقوياء.

يساهم طاقم الممثلين المميز في جاذبية الفيلم الواسعة، حيث يقدم الممثل آن هيو-سوب، المعروف بأدواره في مسلسلات "A Time Called You" و"Dr. Romantic 2" و"Business Proposal"، أول أداء صوتي له باللغة الإنجليزية بدور جينو، القائد الغامض لفرقة ساجا بويز، أما نجم "Squid Game" لي بيونغ-هون فيُظهر براعته في أداء دور الشرير القوي غوي-ما.

استلهام احداث العمل من كوريا

تُضفي الممثلات الكوريات الأمريكيات أردن تشو، وماي هونغ، وجي يونغ يو عمقًا وروح دعابة على أدوارهن كعضوات فرقة "هانتريكس". ولإضفاء لمسة من الأصالة لمحبي الكيبوب، تشارك عضوات فرقة توايس، جونغيون، وجيهيو، وتشايونغ، بأصواتهن في أغنية "هانتريكس" الأصلية "Takedown".

كما استوحيت فرقة Saja Boys، التي تضم الأعضاء Jinu (Ahn Hyo-seop) وAbby وMystery وRomance وBaby، من فرق كورية مثل Tomorrow X Together وBTS وStray Kids وATEEZ وBIGBANG وMonsta X.

وتميز فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" بجماليته الكورية الأصيلة التي تتناغم بسلاسة مع السرد والمؤثرات البصرية، حيث يعرض الفيلم معالم سيول الشهيرة، مثل برج إن سيول على جبل نام، وقرية بوكتشون هانوك، وحديقة ناكسان، ومناظر المدينة الخلابة، ليغمر المشاهدين في قلب كوريا.

تحدثت سيلين داهيو كيم، المخرجة الفنية للفيلم، عن نهجها في تصور سيول في منشور على منصة X: "هانتريكس تُطل على سيول من برج إن سيول، كان هذا أول عمل فني أعمل عليه عندما بدأتُ الإخراج الفني. منذ البداية، سألتُ نفسي السؤال الجوهري: كيف أصور سيول؟".

لا يقتصر الفيلم على المعالم البصرية فحسب، بل يعرض أيضًا أطباقًا كورية شهية مثل الجيمباب (لفائف أرز الأعشاب البحرية)، والراميون (النودلز سريعة التحضير)، والغوكباب (الأرز في الحساء)، مما يدعو الجمهور العالمي لتقدير نكهات الحياة الكورية اليومية.

يُعد الفن والفولكلور الكوري التقليديان أيضًا عنصرًا أساسيًا في هوية الفيلم. ويستخدم كل عضو من أعضاء فريق "هانتريكس" سلاحًا مستوحى من الأدوات الكورية التقليدية: نصل رومي يُشير إلى "ساينغيوم" (سيف النمر الأربعة القاتل للشر)، وتستخدم ميرا "غوكدو" (سيف القمر المنحني)، أما نصل زوي المزدوج فيُستوحى من سينكال، وهو سلاح روحي يستخدمه الشامان.

إشادة نقدية وجماهيرية واسعة

أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بفيلم "KPop Demon Hunters" لرسومه المتحركة الديناميكية، وموسيقاه التصويرية الجذابة، ودمجه المبتكر بين الكيبوب والروحانية والفولكلور الكوري التقليدي، فحصل الفيلم حاليًا على تقييم إيجابي بنسبة 94% من النقاد و95% من الجمهور على موقع Rotten Tomatoes.

وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بالفيلم لخلقه "عالمًا أصليًا ساحرًا ومضحكًا وقويًا ببراعة"، مشيرةً إلى أن "الفيلم يكون في أبهى صوره عندما يتطرق إلى ثقافة البوب ​​المصطنعة، من موسيقى البوب ​​الكورية إلى المسلسلات الكورية إلى مسابقات الغناء ذات الإنتاج الضخم - وهي الأمور التي لم ينحدر إليها الفيلم نفسه أبدًا".

وتصدر الفيلم قوائم الأفلام في 26 دولة، بما في ذلك كوريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والهند والمكسيك وهونغ كونغ، كما احتل مكانًا بين أفضل 10 أفلام في 93 دولة.

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