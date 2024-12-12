الجريدة الرسمية تنشر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 261 (تابع) الصادرة في 24 نوفمبر 2024، قرار محكمة جنايات (أول درجة القاهرة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وذلك لطلب النائب العام في القضية رقم 7 لسنة 2024.



وجاء في قرار محكمة جنايات القاهرة "فى طلب المستشار النائب العام المقيد برقم 7 لسنة 2024 قـرارات رفع إدراج إرهابيين فى شأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

قررت المحكمة برفع اسم 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار، منهم بهاء الدين سعد الشاطر، وجهاد عصام الحداد، وصفاء شبل محمد سعودي، وعبد الله محمد مرسي العياط، يوسف ندا وغيرهم، وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).





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