الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

النيابة العامة تقرر إنهاء أثر إدراج إرهابيين عامي 2015 و2017

قرار النيابة العامة
قرار النيابة العامة بشأن إدراج إرهابيين، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية رقم 108 تابع (أ)، الصادر في 15 مايو2025، قرارى النيابة العامة مكتب تنظيم  قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرارى إدراج إرهابيين لسنتي 2015، و2017.
-ونص قرار النيابة العامة على إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 89 تابع (ب) فى 19 أبريل 2015.


-وقرار النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 16 لسنة 2017، قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 114 ( تابع) فى 18 مايو 2017.
 

جنايات القاهرة تمد إدراج 11 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات

استفتاء شعبي لرفض إرهاب الجماعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية قوائم الكيانات الارهابية إنهاء أثر قرارى إدراج إرهابيين قرار إدراج إرهابيين
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

المزيد
الجريدة الرسمية