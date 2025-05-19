النيابة العامة تقرر إنهاء أثر إدراج إرهابيين عامي 2015 و2017

نشرت جريدة الوقائع المصرية رقم 108 تابع (أ)، الصادر في 15 مايو2025، قرارى النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرارى إدراج إرهابيين لسنتي 2015، و2017.

-ونص قرار النيابة العامة على إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 89 تابع (ب) فى 19 أبريل 2015.

-وقرار النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 16 لسنة 2017، قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 114 ( تابع) فى 18 مايو 2017.

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