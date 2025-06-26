الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

قرار من النيابة بشأن واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل معلمة متهمة بمحاولة تداول امتحان من امتحانات الثانوية العامة، وذلك على ذمة التحقيقات مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

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ضبط معلمة بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن سلوك مريب صادر عن المعلمة "هـ. إ."، البالغة من العمر 49 عامًا، وتعمل بإحدى مدارس إدارة كفر صقر التعليمية، حيث تم ضبطها داخل دورة مياه مخصصة للطلاب الذكور خلال فترة الامتحان.

الهاتف المحمول يحتوي على الأسئلة 

وخلال التفتيش، تم العثور بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على صور لأسئلة وإجابات تخص مادة تُجرى في لجنة امتحانية أخرى غير التي كانت مكلفة بالمراقبة فيها، ما عزز الشبهات حول محاولتها تداول الامتحان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المعلمة إلى النيابة العامة التي أمرت في وقت سابق بحبسها احتياطيًا لمدة أربعة أيام، قبل أن تُقرر الإفراج عنها بكفالة مالية لحين استكمال التحقيقات.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية 

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تُعقد بمحافظة الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة، ويشارك فيها نحو 62 ألف طالب وطالبة، في إطار سعي الدولة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الامتحانية.

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