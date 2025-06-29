محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم موارد الإعلانات وتنظيمها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية.

محافظ القليوبية يترأس إجتماع اللجنة العليا للإعلانات

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، شملت طلبات المعلنين بزيادة مساحة الإعلانات، ومنح تراخيص جديدة، وكذلك تظلمات بخصوص الرسوم وتغيير العقود. تم البت في هذه الطلبات بما يحقق مصلحة كل من المعلنين والمحافظة، وبما يتفق مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

وتطرقت اللجنة إلى بحث سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، وذلك من خلال الموافقة على طرح مواقع جديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز محافظة القليوبية بعد دراستها من جميع الجوانب. كما ركزت المناقشات على تحسين آليات تحصيل رسوم الإعلانات لضمان كفاءة أكبر، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، مع التوجيه بضرورة استغلال الأماكن المميزة في المحافظة لإنشاء إعلانات عليها بما يسهم في زيادة الموارد المالية.

كما ناقشت اللجنة سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة عن طريق تنظيم الإعلانات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة. وفي خطوة نحو الاستدامة، وجه المحافظ بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الإعلانات، وألزم المعلنين باستخدام الطاقة الشمسية أو المولدات لتوليد الكهرباء الخاصة بإعلاناتهم. وبحثت اللجنة أيضًا سبل تطوير منظومة الإعلانات باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، منها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين، وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين. وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أهمية تنظيم الاعلانات وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة. شهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، الذين قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات.

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