محافظ القليوبية يتابع جهود إزالة تراكمات القمامة بمنطقة كباري العصار

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم السبت، منطقة أم بيومي وكباري العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال إزالة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة، بهدف استثمارها في مشروعات خدمية تخدم المواطنين.

محافظ القليوبية يتفقد منطقة كباري العصار لإزالة التراكمات وتخطيط مشروعات خدمية للشباب



وخلال الجولة التفقدية الشاملة للمنطقة، وجه محافظ القليوبية باستمرار رفع تراكمات القمامة على مدار الساعة ومنع أي تراكمات جديدة، مشددًا على ضرورة تسليم الأرض للأجهزة المختصة لإقامة مشروعات خدمية عليها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحفاظ على المنطقة ومنع ظهور أي عشوائيات بها مستقبلًا.

كما وجه المحافظ باستغلال المساحات أسفل كباري الدائري بمنطقة أم بيومي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة.

جاءت هذه الجولة بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق الحيوية وتحويلها إلى نقاط جذب استثماري وخدمي تخدم أهالي المحافظة، خاصة فئة الشباب.

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