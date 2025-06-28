السبت 28 يونيو 2025
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وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطة مياه نوب طحا بشبين القناطر

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، محطة معالجة صرف صحي القشيش، ومحطة مياه قرية نوب طحا بمركز شبين القناطر، في ختام جولتهما التفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمحافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ القليوبية بمكونات محطة مياه مرشحة سطحية – قرية نوب طحا التي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها ١٠ آلاف متر مكعب/يوم، ومصدر المياه ترعة الشرقاوية، ويتم الترشيح عن طريق ١٢ فلتر، وبها بيارة المياه العكرة، وأحواض،  وخزان المياه الأرضي سعة حوالي ٥٠٠ متر مكعب، وعنبر المياه العكرة، وعنبر المياه المرشحة، ووحدة حقن الكلور، وعنبر أسطوانات الكلور، و٢ كمبرسور هواء لتشغيل فلاتر الترشيح، ووحدة حقن الشبة، وخزان للشبة المركزة شامل طلمبات الشبة المركزة، ووحدة فصل مياه الغسيل عن الروبة وإعادة استخدام المياه لتقليل المياه المهدرة في الغسيل، وحوض لتجفيف الروبة ومنظومة لمكافحة الحريق شاملة خزان مياه وطلمبة حريق وشبكة حنفيات وخراطيم للحريق، وطفايات الحريق، ووحدة ال PLC والاسكادا لتشغيل الوحدات اوتوماتيكيا ومراقبة بقية الوحدات.

وبالمحطة أيضا مولد كهربائي يكفي لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وسور وبوابات للمحطة، كما تم الربط على شبكة المياه للقرى المحيطة بعد نجاح كافة العينات التي تم أخذها عن طريق وزارة الصحة والمعامل المركزية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وبها مكاتب إدارية، وأجهزة لقياس مستوى المياه وتصرف المياه بوحدات المحطة.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ القليوبية، لتفقد محطة معالجة صرف صحي القشيش المقامة على مساحة ٧ أفدنة بطاقة 25/20 ألف م٣/يوم لخدمة حوالي ١٢٠ ألف نسمة من القرى المستهدفة بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وتتكون من مبنى المدخل، وأحواض التهوية والترسيب وَالحماة والتجفيف، ومحطة رفع الحماة، ومبنى المحولات وبيارة الصرف، ومبنى نوافخ الهواء، والمولد، وغير ذلك من المكونات.

وتابع الوزير سير العمل بالمحطة والمعمل الموجود بها مستمعا لشرح حول مراحل إجراء التحاليل الخاصة بالعينات من المياه المعالجة.

في ختام الزيارة، وجه الوزير بسرعة استلام كافة المحطات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها على الفور لخدمة المواطنين لما لهذه المشروعات من أهمية لتحسين جودة الحياة وتوفير "حياة كريمة" لهم.

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