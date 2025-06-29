إصابة 4 أشخاص في تصادم بين دراجتين بالقليوبية

شهد طريق كفر عابد – كفر منصور، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن انقلابهما وسقوط مستقليهما في الترعة المجاورة للطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل أحدهم إلى مستشفى قها المركزي، فيما جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، ولا توجد وفيات حتى الآن، وجارٍ المتابعة.

وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات.

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