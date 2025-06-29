الكشف عن كواليس الدراما الكورية Law and the City في فيديو تشويقي جديد

أصدرت قناة tvN مؤخرًا فيديو حصريًا من كواليس تصوير الدراما المنتظرة "Law and the City"، يكشف عن تفاصيل ممتعة من جلسة تصوير الملصق والإعلان التشويقي للمسلسل، ويعرض الفيديو التناغم الملحوظ بين أبطال العمل، ويُبرز الأجواء الديناميكية التي ستُحيط بحياة خمسة محامين مساعدين في قلب سيول.

دراما "Law and the City"

تدور أحداث مسلسل "Law and the City" حول خمسة محامين مساعدين يعيشون تحديات ونجاحات الحياة اليومية، وهم آهن جو هيونغ (لي جونغ سوك)، كانغ هوي جي (مون كا يونغ)، تشو تشانغ وون (كانغ يو سوك)، باي مون جونغ (ريو هاي يونغ)، وها سانغ جي (إم سونغ جاي). يتنقل هؤلاء المحامون يوميًا عبر منطقة سيو تشو القانونية الصاخبة، حيث يواجهون قضاياهم ويُبرزون مهاراتهم في مكاتب المحاماة.

ويُستهل الفيديو بلقطات من تصوير الملصق الجماعي، الذي يُظهر المحامين الخمسة في طريقهم إلى العمل، ويُحوّل هذا المفهوم رحلتهم الصباحية الروتينية إلى عرض أزياء أنيق، حيث يستعرض طاقم التمثيل إطلالاتهم الجذابة وتناغمهم الطبيعي. تُضفي خطوات المجموعة المتزامنة وطاقتهم المتألقة طابعًا حيويًا ومُفعمًا بالحياة على أجواء المسلسل.

وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى مشهد في مطعم، حيث يُجسّد الممثلون الخمسة أجواءً هادئة ومريحة لوقت الغداء، ويتفاعلون بشكل طبيعي وعفوي، كما لو كانوا يستمتعون باستراحة حقيقية بعيدًا عن ضغوط العمل، وتظهر ريو هاي يونغ وهي تنتظر وجبتها بصبر، بينما يلتقط إم سونغ جاي صورًا للطعام، وتُشير مون كا يونغ بيدها كما لو أنها تطلب شيئًا، مما يُضفي على اللحظة طابعًا من الأصالة والسحر.

ويُركز الجزء الأخير من الفيديو على لي جونغ سوك ومون كا يونغ وهما يقفان لالتقاط ملصق ثنائي في مكتب في وقت متأخر من الليل. يُظهر الاثنان إيماءات رقيقة وتناغمًا دافئًا، بالإضافة إلى نظرة لي جونغ سوك اليقظة والمركزة، مما يُشير بقوة إلى قصة حب ناشئة قد تتطور بينهما في أجواء المكتب.

موعد العرض

ومن المقرر عرض مسلسل "Law and the City" لأول مرة في 5 يوليو في تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور بفضل قصته المشوقة وطاقمه المميز.

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