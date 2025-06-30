رغم أن ترامب لم يهتم بإعادة إعمار قطاع غزةَ َوبالخطة المصرية الخاصة بذلك والتى لاقت تأييدا عربيا وأوروبيا وعدد كبير من الدول الافريقية والاسيوية، إلا أنه إهتم مؤخرا بإعادة إعمار إسرائيل بعد التدمير الذى لحق بمنشآتها الأمنية والعسكرية وغير العسكرية..

والأنكي أنه طالب العرب بتمويل إعادة إعمار إسرائيل، رغم أن التدمير الممنهج الذى تعرض له قطاع غزة واسع النطاق وطال كل مبانى ومدارس ومستشفيات القطاع بل ومخيماته أيضا التى لاذ بها أهل غزة بعد تدمير منازلهم!



إنها إهانة بالغة للعرب من قبل الرئيس الأمريكي عندما يطالبهم بتمويل إصلاح ما أفسدته ودمرته الصواريخ الايرانية داخل إسرائيل في إثنى عشر يوما! فهل هناك إستهانة بالعرب أكثر من ذلك.



إن ترامب لم يكفه التريولونات من الدولارات التى جمعها في رحلته للخليج ويطالب بأن يمول العرب إعادة تعمير إسرائيل، ولا يطالب إسرائيل بتمويل إعادة اعمار ما دمرته في قطاع غزة.. وهذا هو الحق والعدل وما يقتضيه القانون الدولي.. أليس الغرب يطالب الآن بإعادة إعمار أوكرانيا من الأموال الروسية المجمدة لديه؟!



ولكن لماذا نتعجب ونندهش؟! أليس ترامب هو الذى يريد تمويل العرب لإعادة إعمار إسرائيل هو الذى عاقب قضاة محكمة العدل الدولية لانهم قضوا بإلقاء القبض على نتنياهو لإنه إرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.. وهو أيضا الذى أذن لنتنياهو بعدم تنفيذ إتفاق الهدنة واستئناف الحرب الوحشية ضد أهل غزة.. وهو أيضا الذى طالب بالعفو عن نتنياهو والكف عن محاكمته في قضايا فساد؟!



إن الذى يدعو للدهشة والتعجب حقا هو موقفنا نحن العرب الذين لم يخرج مسئول واحد بيننا يستنكر ويرفض دعوة ترامب!

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