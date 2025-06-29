الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

إصابة مسن فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز ميتار جنوب الخليل

الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو
الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي  قرب حاجز  ميتار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح  الهلال الأحمر الفلسطيني أن إصابة المسن الفلسطيني جاءت إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد 20 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم  بحي التفاح شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر (2023) إلى (56,412) شهيدًا و(133,054) جريحًا بينهم عائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (81) شهيدًا و(422) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الهلال الاحمر الفلسطيني الضفة الغربية

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