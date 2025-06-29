الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يستعدون لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

يستعد طلاب الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، لأداء امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، فيما يستعد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لأداء اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء).  

استمرار أعمال تطوير وتجميل قرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

نقل عامل مزلقان الإسماعيلية إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر (صور)

بينما يؤدي اليوم طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية  

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالب وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالب وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.  

تشكيل غرفة عمليات  
ومن جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات. 

توفير استراحات للملاحظين ورؤساء اللجان 
ولفت أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تم توفير عدد 34 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.
 امتحانات الثانوية العامة 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء)
 وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.

الوزير محمد عبد اللطيف يشيد بجهود مديري المديريات التعليمية
ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة. 

وأكد الوزير ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحان التاريخ الاسماعيلية بالاسماعيلية الثانوية العامة بالاسماعيلية لجان الثانوية العامة بالاسماعيلية امتحان اللغة الأجنبية

مواد متعلقة

استمرار أعمال تطوير وتجميل قرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

نقل عامل مزلقان الإسماعيلية إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر (صور)

أمين عام الأزهر الشريف يتفقد المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية (صور)

فني مزلقان بالإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه لمنعه عبور سيارة أثناء قدوم القطار (فيديو)

الأكثر قراءة

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الزبدية والجولك، أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البصل وورق العنب والخيار في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

أخبار مصر: تحذير من فيضانات مدمرة بالخرطوم، تعليق الشناوي على ضرب أحمد السقا لطليقته، مصير شيكابالا مع الزمالك، شاب يقتل والدته ويبحث عن جثتها مع المواطنين

«الصحة» تعلن دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بـ 713 حضانة وسريرا

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

تحذيرات لقائدي المركبات، 15 حالة تتسبب في سحب رخصة القيادة والسير

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية