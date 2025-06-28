السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

أمين عام الأزهر الشريف يتفقد المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

استقبل الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، خلال زيارته للاسماعيلية.  

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 منشآت الأزهر الشريف 

وشملت جولة الأمين العام للأزهر الشريف تفقد عدد من المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث بدأ جولته بتفقد مبنى بيت الشباب التابع للمنطقة الأزهرية الذي يتكون من خمسة طوابق ويضم  حجرات فندقية مجهزة بالكامل ومطبخ كامل، ويخدم هذا المبنى مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس) وسيناء.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التأكد من جاهزية المبنى 

وتأكد الأمين العام  للأزهر الشريف من جاهزية المبنى ومناسبه عدد الأسرّة، كما تفقد مبنى منطقة الإسماعيلية الأزهرية الجديد المكون من خمسة طوابق، مجهز لاستيعاب جميع المكاتب الإدارية. وتأكد  من جاهزية المبنى، وسعة المكاتب.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على سرعة النقب للمبنى الجديد 

وشدد الأمين العام للأزهر الشريف على سرعة النقل إلى المبنى الجديد خلال عشرة أيام القادمة، والعمل على إزالة جميع المعوقات حتى يتم تسليم المبنى في الموعد المحدد له مسبقًا.  

وفي نهاية جولته أشاد  بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين بالمنطقة الأزهرية، وتمنى التوفيق للجميع وأن يتم تذليل كافة العقبات لشغل المباني في أسرع وقت وفقًا للمواعيد المحددة. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

رافق الأمين العام للأزهر الشريف خلال الجولة عبدالباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة وإدارة الشؤون الإدارية، وعماد العنتبلي، مدير إدارة التعاقدات والمخازن، وعلي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، والمهندس شريف محمد مدير الإدارة الهندسية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

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الأمين العام للأزهر الشريف منطقة الإسماعيلية الأزهرية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الأزهر الشريف

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