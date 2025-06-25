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رياضة

اتحاد الكرة يرفض توثيق عقود لاعبي نادي النجوم ويكشف السبب (مستند)

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، توثيق عقود بعض لاعبي نادي النجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورد اتحاد الكرة على نادي النجوم بخطاب رسمي، موضحا خلاله أسباب رفض إدارة شئون اللاعبين في الاتحاد توثيق العقود الثلاثية للاعبي نادي النجوم.

خطاب اتحاد الكرة لنادي النجوم، فيتو
خطاب اتحاد الكرة لنادي النجوم، فيتو

سبب رفض اتحاد الكرة توثيق عقود لاعبي النجوم

جاء رفض الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب نادي النجوم بتوثيق عقوده مع اللاعبين والأندية الأخرى لمرور ثلاث سنوات ليؤكد أن اتحاد الكرة ينتهج سياسة جديدة تقضي بوضع الحوكمة في مقدمة أسباب قراراته وعزمه على القضاء على فوضى التلاعب بالعقود.

وكانت ظاهرة عدم احترام العقود بين بعض الأندية وبعض لاعبيها قد تفشت في السنوات الأخيرة، حيث خلفت عددًا من المشكلات تم تصعيدها إلى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية.

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